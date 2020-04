Ponad 5 godzin trwała piątkowa, nadzwyczajna sesja rady miasta. Była przeprowadzona zdalnie. W planie obrad znalazło się 30 uchwał, jednak w minionym tygodniu radni zajęli się tymi najpilniejszymi. Pozostałe przenieśli na jutro (28 kwietnia).

Dotychczasowy przebieg sesji podsumował Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta Zielona Góra.

Podjęliśmy te najważniejsze uchwały, czyli między innymi w kwestii tarczy antykryzysowej dla miasta Zielona Góra – „koronapomoc”. Druga z uchwał pomocowych to kwestia ewentualnego zwolnienia z podatków od nieruchomości, gruntów, budowli. To też jest oczywiście związane z ewentualnym obniżeniem dochodów w działalności gospodarczej. Myślę, że spośród tych 20 uchwał jeszcze jedna jest istotna. Kwestia zaciągnięcia kredytu czy też upoważnienia do zaciągnięcia kredytu. To jest kredyt, który co roku jako miasto zaciągamy, aby umożliwić realizację inwestycji w mieście.