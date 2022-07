W sobotę odbędzie się trzeci rajd rowerowy z cyklu “800 km i 700 kół” organizowany z okazji jubileuszu Zielonej Góry. Na koncie uczestników przejechane jest już 55 km.

Uczestnicy pierwszych rajdów odwiedzili Park Książęcy w Zatoniu oraz port w Cigacicach. Tym razem celem wyprawy będzie Drzonków, a dokładniej 14. Zlot GarBusów Garbobranie 2022.

Start o godzinie 10:00 spod CRS. Zakończenie rajdu przed Ogrodem Botanicznym UZ. Długość trasy to ok. 30 km. Organizator wydarzenia – AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przypomina obowiązkowej jeździe w kaskach.

Wspomniane Garbobranie 2022 od piątku do niedzieli na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Legendarne garbusy będzie można oglądać w piątek od 16 do 20, w sobotę od 14 do 20 i w niedzielę od 9 do 11.