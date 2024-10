Można już zgłaszać kandydatów do zdobycia nagrody Anioła Roku 2024. Będzie to 14. edycja plebiscytu, a laureatów poznamy podczas XX jubileuszowej gali charytatywnej “Warto jest pomagać” ta już 14. grudnia w CRS.

Podczas XX gali artyści zaśpiewają przy akompaniamencie 40-osobowej orkiestry „Warto jest pomagać” pod kierownictwem Wojciecha Zandeckiego. To w pierwszej części gali. Mówi Grzegorz Hryniewicz.

Niesamowite bo setki wolontariuszy zaangażowanych w to aby to wydarzenie powstało. Tak jak powiedziała Dorota Wellman: Zielona Góra ma dwa święta. Pierwsze to Winobranie, a drugie to gala Warto jest pomagać