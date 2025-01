Wracamy do dotkliwej porażki Orlen Zastalu. Przypomnijmy. Nasi koszykarze przegrali w Słupsku 54:81 i zamiast przybliżyć się do czołowej ósemki spadli na przedostatnie miejsce w tabeli. Ten mecz kompletnie nie ułożył się po myśli Zastalowców.

Ogromne nadzieje na zwycięstwo po fantastycznej grze przeciwko Treflowi Sopot i Dzikom Warszawa mieli z pewnością nie tylko kibice, ale i sami koszykarze. Wygrana pozwoliłaby wbić się do czołowej “10” tabeli Orlen Basket Ligi. Przed spotkaniem ze składu wypadł jednak Filip Matczak i zielonogórzanie krótko mówiąc zostali w blokach. Za zawód sprawiony kibicom przepraszał trener Orlen Zastalu Vladimir Jovanovic.

Po pierwsze chciałbym przeprosić, którzy przyjechali tutaj z nami i bardzo nam kibicowali. Niestety my zagraliśmy bardzo słabo i mało fizycznie, zdecydowanie za miękko. Nie realizowaliśmy planu gry. mieliśmy zmniejszać ilość strat a tymczasem mieliśmy ich ponad 20. Ja też nie wykonałem swojej pracy należycie za co również przepraszam. Bardzo dużo rozmawialiśmy z zawodnikami o tym meczu, ale jak wiać te rozmowy nie przyniosły oczekiwanego efektu

Na domiar złego ze składu na mecz z Czarnymi wypadł Filip Matczak, który nie mógł zagrać przez uraz stawu skokowego. Ale nie tylko to miało wpływ. Tłumaczy Jovanović.

Oczywiście brak Filipa Matczaka był odczuwalny a w statystykach objawiło się to 22 stratami. Dodatkowo swój udział w meczu za szybko zakończył Kamari Murphy, ale nie o nim będę mówił bo cały zespół nie był dzisiaj gotowy do walki o zwycięstwo. krótka rotacja, brak koncentracji i dyskusje z sędziami o gwizdkach to wszystko nam nie pomagało. to była ciężka porażka i musimy z niej wyciągnąć właściwe wnioski