Ogłoszony wczoraj Amerykanin Devoe Joseph to ostatni element układanki w Enei Zastalu BC Zielona Góra. Klub zamknął skład na nowy sezon.

Przypomnijmy, w tym tygodniu klub poinformował o pozyskaniu dwóch koszykarzy. Oprócz Josepha, do Zastalu przychodzi Branden Frazier. Właściciel klubu, Janusz Jasiński podsumowując transferowe poczynania najbardziej cieszy się z pozyskania Amerykanina.

Skończyliśmy budowę składu. Ten Joseph “chodzi” za nami od dwóch tygodni. Doszliśmy do wniosku, że skończymy najpierw temat rozgrywającego i zobaczymy czy się uda podpisać tego, którego najbardziej chcieliśmy. Dla mnie Frazier to najlepszy zawodnik, którego najbardziej chcieliśmy, którego można było tu podpisać. To dla nas duży sukces. Joseph też był chciany, ale chcieliśmy też zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja z Przemkiem Żołnierewiczem.

Przemysław Żołnierewicz nadal wraca do zdrowia. Rekonwalescencja może potrwać jeszcze nawet dwa miesiące. Mimo to klub zdecydował się przedłużyć z nim kontrakt o kolejny sezon. Jest jedno „ale”.

Wchodzi w życie w pełnym tego słowa znaczenia, kiedy on będzie zdrowy. My go rehabilitujemy, zapewniamy “wikt i opierunek”, ale chcemy, żeby też była presja z dwóch stron. Po to, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia.