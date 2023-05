Nominowane do nagrody Grammy trio Jonas Brothers prezentuje niecierpliwie wyczekiwany „The Album”.

Zespół napisał i nagrał płytę z Jonem Bellionem (Justin Bieber, Maroon 5, Halsey). Wspólnie odkryli nowe brzmienie zespołu, w pełni wykorzystując swoje zasoby. Teraz zapraszają nas w nieprzewidywalną, kreatywną podróż, na którą zdecydowanie warto było czekać. Wydawnictwo promowały świetnie przyjęte single „Wings” oraz „Waffle House”.

Zespół komentuje: – Podróż, w którą zabrała nas ta płyta, była jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem, a możliwość podzielenia się z Wami tymi piosenkami wiele dla nas znaczy. Dziękujemy niesamowitemu Jonowi Bellionowi za pomoc w ożywieniu tego dzieła. Jesteśmy bardzo dumni z tych piosenek i mamy nadzieję, że pokochacie je tak samo jak my. „The Album” należy do Was!

Jonas Brothers utorowali drogę dla „The Album” dzięki dwóm dobrze przyjętym przez krytyków singlom („Wings” i „Waffle House”), pięciu wyprzedanym koncertom na Broadwayu, wyprzedanemu show w londyńskim Royal Albert Hall i kameralnych występach w całych Stanach Zjednoczonych. Grupa zapowiedziała niedawno trasę po amerykańskich arenach i stadionach. Wyprodukowana przez Live Nation trasa – nazwana po prostu The Tour – przybliży fanom świat Jonas Brothers, którzy co noc zaśpiewają piosenki ze wszystkich pięciu albumów.

Trio Jonas Brothers świętuje premierę płyty występem w ramach Citi Concert Series 2023. W najbliższą niedzielę wystąpią w programie Andy’ego Cohena. Niedawno zespół pojawił się na okładce magazynu „Bustle” i spędził dzień z „Vogue” w ramach serii „24 Hours”. W rozmowie z „Vulture” opowiedzieli o inspiracjach stojących za najnowszym albumem. Zespół nawiązał również współpracę z TikTokiem. #NewMusicHub to przestrzeń dla artystów z całego świata, w której nie tylko można prezentować nowe piosenki, ale i połączyć się z fanami.