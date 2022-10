Trwają przygotowania do Biegu Jeża. To już dziewiąta edycja wydarzenia. Zmienia się trasa, ale nie zmienia się idea.

Dochód z imprezy co roku zasila zielonogórskie schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Zawsze w tym okresie przedświątecznym nie myślimy o braciach mniejszych. Ten okres zimowy, zwłaszcza teraz, gdy ceny są wysokie, trzeba ich wspomagać, bo dzięki schronisku mamy ład i porządek w mieście. Kochajmy zwierzęta, bo jak kochamy zwierzęta, to i kochamy ludzi.

Mile widziane są też przebrania, którymi jeszcze bardziej zaakcentujemy naszą sympatię do zwierzaków. I to dotyczy zarówno małych, jak i dużych biegaczy, bo tradycyjnie oprócz Biegu Jeża odbędzie się też Mały Bieg Jeża, na różnych dystansach – dostosowanych do wieku.

W tym roku musieliśmy wyjść z Parku Tysiąclecia i trasa przygotowana jest na stadionie przy ul. Wyspiańskiego. Nasi zawodnicy będą biegać na okrążenia, począwszy od 100 metrów, przed 400, 800 i 1200 metrów. Duże jeże pokonają 3,2 km.

Zapisy na bieg prowadzone są online, na stronie www.super-sport.com.pl. Biuro zawodów będzie czynne wyłącznie w dniu imprezy.

Zapraszamy już o 11:00. Im wcześniej, tym lepiej. 400 miejsc, a każdy musi odebrać swój pakiet. Dorośli z dowodem tożsamości, dzieci muszą być z osobą dorosłą. Przypominamy, że to bieg charytatywny, w którym chodzi o dobrą zabawę.

O uczestników – przed, w trakcie i po biegu – zadba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”, od lat partner wydarzenia.

Nasi uczniowie będą piec ciasto, które potem rozdamy. Będą serwować ciepłą herbatę, kawę. Zajmiemy się też dziećmi i będziemy wręczać medale.

Impreza za niespełna dwa tygodnie – 6 listopada. Początek o 11:00 i najpierw biegi dla dzieci. Bieg główny rozpocznie się w południe. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 3,2 km.