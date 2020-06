To już ostatnia prosta prac w Dolinie Gęśnika – miejscu chętnie odwiedzanym przez mieszkańców m.in. pobliskich osiedli.

Niedawno ponownie otworzyły się tzw. Gęsie Tarasy. Sporym zainteresowaniem cieszy się też pobliski park ruchu drogowego. W dalszej części Doliny Gęśnika trwają prace wykończeniowe. Kiedy całość będzie dostępna dla zielonogórzan? I czy miasto planuje w dobie epidemii uroczyste otwarcie? O tym mówi Filip Gryko, przewodniczący klubu radnych Zielona Razem.

Z końcem lipca, możliwe, że w połowie sierpnia zostaną zakończone prace budowlane i zaczną się odbiory. Wiem, że jeżeli chodzi o otwarcie, to wszystko zależy od tego, w jakiej będziemy rzeczywistości. Na dziś byśmy nie chcieli robić festynów. Zobaczymy, jak to będzie za miesiąc lub za dwa. Jeśli będzie możliwość, to zrobimy jakieś oficjalne otwarcie. Jeśli nie, to po prostu otworzymy to dla mieszkańców, żeby mogli z tego miejsca legalnie korzystać. Mam nadzieję, że jak to zostanie już oficjalnie otwarte, będziemy dbali o czystość tego miejsca.