Choć teraz dla wielu z nas przypada okres wypoczynku i urlopów, epidemia nie ma wakacji. Pokazują to zresztą statystyki, według których przybywa nowych zachorowań i niestety także zgonów. Powinniśmy więc nadal pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

O dalszą ostrożność apeluje Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zielonogórskiego urzędu miasta.

Maski, maski i jeszcze raz maski. Drugi temat: zachowanie odległości społecznej. Dzisiaj przepisy mówią o 1,5 metra, ale jakbyśmy dalej utrzymali odległość 2 metrów, bylibyśmy wszyscy bardziej bezpieczni. No i mycie rąk – wchodzimy do sklepów, dezynfekujemy ręce. Następnie zakładamy maskę. Prosiłbym mieszkańców, żeby zwracali na to uwagę, ponieważ od paru dni w Zielonej Górze mamy codziennie przypadki dodatnie. Powoduje to, że bardzo duża grupa – na tę chwilę ponad 100 osób – jest w kwarantannie.