Od wielu lat statystyki policyjne dotyczące liczby osób dotkniętych przemocą nie pozostawiają złudzeń i utrzymują się na wysokim poziomie. Według szacunków tylko w zeszłym roku ponad 75 tysięcy osób mogło doświadczyć przemocy. Wśród nich są także mieszkańcy naszego miasta. Gdzie mogą znaleźć pomoc?

Jednym z takich miejsc jest działający w Zielonej Górze Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Tomasz Lehman, który działa w stowarzyszeniu, zaznacza, że zadania samego Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbywają się na różnych płaszczyznach. Bo pomocy szukają u nich nie tylko ofiary przemocy, ale i jej sprawcy, którzy chcą zmienić swoje postępowanie.

Natomiast też Ośrodek Interwencji to jest taki pierwszy moment, kiedy policja, jeśli w mieście jest sytuacja, że kobieta doświadcza pomocy i trzeba ją ewakuować z domu, to my jesteśmy miejscem, do którego przywiozą tę osobę. Mamy miejsca schronienia, trzy pokoje. Dwa pokoje dłuższego pobytu, do trzech miesięcy i jeden pokój takiej interwencji nagłej, gorącej, czyli pobyt do trzech dni. Ten pokój zazwyczaj jest pusty i w każdym momencie można do niego wprowadzić osobę, która potrzebuje. Czasami jest tak, że ktoś stanie pod drzwiami, a zdarzały się tak nawet nam takie sytuacje, że stoi mama z dwójką dzieci pod drzwiami – nie mam, gdzie być, bo uciekłam od męża, od faceta, który mnie bije i gdzie mam pójść – no to pani wchodzi do nas.