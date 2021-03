O tym, że na osiedlu Pomorskim brakuje parkingów wiadomo od dawna. Po pierwsze – jest to jedno z większych osiedli wielorodzinnych w naszym mieście. Po drugie – coraz częściej auto posiada więcej, niż jedna osoba w rodzinie. I tutaj pojawiają się schody – bo samochodów przybywa, a miejsc postojowych już nie. Jest jednak pomysł – stworzenie parkingu wzdłuż trasy S3.

Miejsce na budowę nowych miejsc parkingowych wskazali sami mieszkańcy. Interpelację zaś o stworzenie ich złożył radny Prawa i Sprawiedliwości – Jacek Budziński. Odpowiedź miasta była jednak negatywna.

Okazało się, że pas zieleni, który tam jest i który należy do miasta, jest zbyt wąski. Aby zbudować tam zatoczki parkingowe. Dlatego zaproponuje miastu, żeby podobnie jak w przypadku parkingu pomiędzy aptekami, wystąpiło do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o wykupienie brakującego terenu. Wtedy, na przestrzeni około 50 – 60 metrów, można by było wybudować kilkanaście a może nawet kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

Mieszkańcy liczą, że poszerzenie terenu mogłoby skutkować stworzeniem nawet do 40 nowych miejsc. Jacek Budziński zamierza więc powrócić do tematu na jednej z najbliższych sesji rady miasta. A my przypomnijmy, że jedną z szans na stworzenie nowych miejsc parkingowych na os. Pomorskim jest program “Parking 1000 plus”.