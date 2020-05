Dla mieszkańców miasta to człowiek legenda. Ks. Kazimierz Michalski, więzień obozu w Dachau, proboszcz parafii św. Jadwigi i uczestnik Wydarzeń Zielonogórskich został upamiętniony pomnikiem. Rzeźba dotarła do Zielonej Góry w piątkowe popołudnie i została zamontowana na skwerze przed konkatedrą.

Ustawianiu pomnika przyglądał się m.in. ks. Włodzimierz Lange, proboszcz parafii św. Jadwigi.

Wierni pamiętają tamte czasy. Niewielu pozostało uczestników tych wydarzeń, ale przychodzi do mnie wielu ludzi, którzy byli w tamtym czasie dziećmi i uczestniczyli w lekcjach religii. Przychodzą do mnie, wspominają ks. Michalskiego i cieszą się, że będą mogli przyjść tu, do niego, kiedy stanie w pomniku.