Lodowisko przy Centrum Rekreacyjno-Sportowe działa – informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Ważna jednak informacja – należy mieć swoje łyżwy, wypożyczalnia nie działa.

Od poniedziałku do piątku lodowisko jest czynne w godzinach 12:00-20:00, z przerwą od 14:00 do 16:00. W soboty i niedzielę otwarte jest już dwie godziny wcześniej, od 10:00. Co ważne, wejścia odbywają się o pełnej godzinie.

Bilety sprzedawane są w kasie CRS.

bilet normalny: 10 zł

bilet ulgowy: 7 zł (dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat)

bilet ulgowy z kartą Zgranej Rodziny i z kartą Zgrani 50+: 5 zł