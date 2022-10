Ruszył sezon grzewczy, a wraz z nim więcej pracy mają zielonogórscy strażacy. Bo im zimniej na dworze, tym więcej interwencji. Strażacy są wzywani między innymi do akcji związanych z elektronicznymi czujnikami czadu, gazu lub dymu. Nie brakuje także akcji gaśniczych.

Jak mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak – oficer prasowy zielonogórskich strażaków – u szczytu sezonu grzewczego takie akcje to codzienność. Naszego gościa zapytaliśmy między innymi o to, co powinniśmy zrobić jeśli do pożaru dojdzie na przykład w przewodzie kominowym.

Jeżeli jest taka możliwość, to wygaszamy piec. Zamykamy różnego rodzaju dojścia powietrza i oczywiście wzywamy straż pożarną. Opuszczamy też budynek.

Działania przy pożarach lub wypadkach samochodowych to nie jedyne działania strażaków. Jednostki straży pożarnej biorą udział również w poszukiwaniach osób zaginionych. Takich akcji jest sporo zwłaszcza teraz, w okresie grzybobrania. Strażacy wspomagają się wtedy między innymi dronami.

Taki dron posiada na sobie różnego rodzaju kamery, w tym termowizyjną. Pomaga nam ona zwłaszcza podczas poszukiwań nocnych.

