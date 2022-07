Już po raz 17. obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Święto, którego pomysłodawcą było min. krajowe Duszpasterstwo Kierowców, ma przypominać o bezpiecznej jeździe i poszanowaniu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczna jazda zależy nie tylko od technicznego przygotowania pojazdu, ale i przygotowania kierowcy. Jakub Murawicki, zielonogórski instruktor jazdy, zwraca również uwagę na zachowanie spokoju podczas jazdy.

Pojęcie bezpiecznej jazdy każdy kierowca rozumie chyba na swój sposób. Przede wszystkim musimy być wypoczęci. W gorące dni takie jak mamy na przykład ostatnio zawsze warto mieć ze sobą jakąś butelkę wody. Wyruszając w dalszą podróż, dobrze rozplanujmy sobie czas przede wszystkim. Zadbajmy tez o to, żeby auto było sprawne technicznie. Sprawdźmy poziom powietrza w ogumieniu, stan oleju czy działanie świateł zewnętrznych. Jadąc, analizujmy to co dzieje się w dalszej odległości przed nami. Przede wszystkim nie korzystajmy z telefonów komórkowych, jeśli nie mamy zestawu głośnomówiącego.