„Budowlanka” w pierwszej dwudziestce, a I Liceum Ogólnokształcące w pierwszej setce – to wyniki zielonogórskich szkół w rankingu „Perspektyw”. Po raz kolejny pismo opublikowało zestawienie najlepszych placówek oświatowych. Pod uwagę wzięło wyniki matur, egzaminów zawodowych i olimpiad przedmiotowych, do których przystępowali uczniowie.

Spośród zielonogórskich liceów najwyżej w rankingu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące. W województwie zajęło 2. lokatę (za Społecznym LO w Żarach), a w rankingu ogólnopolskim ma 92. miejsce. Czy liceum zamierza wykorzystać ten fakt do promowania siebie? Czy dla przyszłych uczniów pozycja szkoły w rankingu ma znaczenie?

Ten kij ma dwa końce. Z jednej strony są rzeczywiście przyszli uczniowie i ich rodzice, którzy zwracają uwagę na to miejsce rankingowe. I niestety, jest ta druga, ciemniejsza strona – czasami to wystraszy przyszłych absolwentów i jest przyczyną mówienia o „wyścigu szczurów”. Chciałam powiedzieć, że jest to nieprawdziwe. W tym rola nauczycieli i mojego centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żeby wytłumaczyć, że to prowadzi donikąd. Dzisiaj świat nie czeka na uczniów prymusów z paskami, tylko na uczniów i absolwentów, którzy coś wiedzą dobrze i lepiej.