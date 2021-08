Mieszkańcy zdecydowali. Teren przy ul. Kąpielowej na Jędrzychowie zyska duże boisko piłkarskie. Nawierzchnią boiska będzie sztuczna trawa na macie elastycznej. Obok umieszczone zostaną dwa boiska do streetballa o nawierzchni poliuretanowej.

Ponadto znajdzie się tam plac zabaw, strefa chilloutu z hamakami oraz ścieżka sprawnościowa – street workout. Zielonogórzanie mieli dwa tygodnie na to, by zagłosować online. Na zwycięski projekt zagłosowały 384 osoby. Konsultacje na Jędrzychowie to pokłosie Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy zdecydowali, że teren przy ul. Kąpielowej będzie miał charakter rekreacyjno-sportowy. Nie było jednaj porozumienia, jakie atrakcje mają pojawić się w tym miejscu. Konsultacje koordynowali radni klubu Zielona Razem: Filip Czeszyk, Tomasz Sroczyński i Wiesław Kuchta.