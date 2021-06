Na trzech meczach skończyła się przygoda z Euro 2020 polskich piłkarzy. Nasza reprezentacja po porażce ze Szwecją pożegnała się z turniejem.

W przededniu spotkań 1/8 finału podsumowaliśmy poczynania biało-czerwonych w Piłkarskiej Zielonej Górze. Gościem Radia Index był Jarosław Miś, były trener m.in. Lechii Zielona Góra.

Półtora meczu, czyli ten z Hiszpanią i pół ze Szwecją zagraliśmy bardzo dobrze, aż ręce się składały do braw. Mecz ze Słowacją i pierwsze pół meczu ze Szwecją to była rozpacz. Sinusoida potężna. Z emocji pozytywnych do negatywnych. Do tego chyba trzeba będzie nam przywyknąć.