W sobotę lubuskie derby w trzeciej lidze. Zielonogórska Lechia zmierzy się w Gubinie z Cariną. Gościem Piłkarskiej Zielonej Góry był dziś trener Jarosław Miś, znany lubuski szkoleniowiec, który pracował w wielu klubach w naszym regionie, także w Lechii i Carinie.

Jak widzi jutrzejsze spotkanie w Gubinie?

Ocenię to swoim okiem. Byłem na pucharowym meczu Carina – Warta i na meczu Lechii ze Stilonem. Staram się na bieżąco i bezpośrednio obserwować. Analizując to i wyniki z wiosny, to na dziś faworytem wydaje się być Carina Gubin. Widać w tej rundzie ubytki, jakie poniosła drużyna Lechii. Chodzi o Sebastiana Górskiego, Brazylijczyka, która był obrońcą i kontuzjowanego Kubę Babija. Faworyta upatruję w Carinie Gubin.