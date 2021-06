Czy miasto może mieć wpływ na wysokie ceny mieszkań deweloperskich? Taki temat pojawił się dziś w audycji “Prezydent na 96 FM”. Gościem był włodarz miasta Janusz Kubicki.

Jeden z naszych słuchaczy zadał pytanie dotyczące cen mieszkań i czy miasto może mieć wpływ na ceny.

Panie Prezydencie: jakie widzi Pan rozwiązanie na tak ogromne wzrosty cen za m2 w mieszkaniach deweloperskich? W tej chwili to już powyżej sześć tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nic tak nie reguluje cen, jak zdrowa konkurencja. Może wyznaczyć dużo więcej terenów w naszym mieście dla deweloperów i wtedy te ceny mieszkań by ze sobą konkurowały.

Prezydent Zielonej Góry dodaje, że miasto chce wspierać tanie budownictwo.

Miasto nie ma działek, na których można prowadzić taką działalność. My w ramach programu rządowego chcemy prowadzić budowę mieszkań. Walczymy, by rozpoczęła się jak najszybciej. Jak widzę, tę inflację, jeśli chodzi o ceny, to wzrost następuje o 50 procent.