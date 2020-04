Powracamy do tematu wyborów prezydenckich w Zielonej Górze. W jaki sposób miałyby one być zorganizowane w naszym mieście? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do prezydenta miasta – Janusza Kubickiego – w “Miejskim Alercie”.

Przypomnijmy, część samorządowców z całego kraju otrzymała maile, których nadawcą jest Poczta Polska. Jest w nich prośba o przekazanie informacji ze spisu wyborców.

Janusz Kubicki w ostrych słowach odniósł się do planowanych wyborów:

Jeśli miałbym określić to jednym słowem – to jest to jeden wielki burdel. Myślę, że to bajzel, chaos jeden wielki nie do ogarnięcia przez nas wszystkich.

Jeśli chodzi o sprawy formalne, Zielona Góra musi się szykować do organizacji tych wyborów – dodał Janusz Kubicki:

Przygotowujemy się do tych wyborów, nikt ich nie odwołał. Powołujemy komisje. W Zielonej Górze zgłosiło się 344 osoby do prac w komisjach wyborczych.

Do tej sprawy jeszcze będziemy wracać.