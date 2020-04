Czy Zielona Góra jest gotowa, by zorganizować wybory prezydenckie w dobie epidemii koronawirusa? Te planowane są na 10 maja. Co na to Janusz Kubicki?

O wybory prezydenckie zapytaliśmy dziś włodarza miasta w „Miejskim Alercie”. – Wybory się odbędą, choć dla mnie nie jest to obecnie temat najważniejszy – stwierdził Janusz Kubicki:

Zgłosiło się kilkaset osób do pracy w komisji. Są to przedstawiciele opozycji i partii rządzącej więc świadczy to o tym, że tych wyborów wszyscy chcą. Mówienie o tym, czy miasto jest gotowe czy nie – nie jest to moją rolą.

Janusz Kubicki pytany o zdanie na temat wyborów powiedział wprost: – Jestem zażenowany tym, że politycy nie mogą się między sobą dogadać, a problemy mamy inne niż wybory – dodaje prezydent Zielonej Góry.

Jestem zwolennikiem przesunięcia wyborów o dwa lata. Trzeba ratować gospodarkę i trzeba skończyć ten chocholi taniec, bo inaczej wszyscy na tym ucierpimy.

„Miejski Alert” na Facebooku Radia Index i na portalu wzielonej.pl. Kolejny program jutro o 10:30.