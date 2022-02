Czy miasto może mieć problem z realizacją najważniejszych miejskich inwestycji? Chodzi o odwoływane lub przekładane przetargi z uwagi na brak chętnych.

W ostatnich czasie mieliśmy kilka takich sytuacji. O to pytaliśmy dziś Janusza Kubickiego w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Część jest unieważniana a część realizowana. Borykamy się z tym. To kwestia cen energii i materiałów budowlanych i kółko się nakręca. My nie mamy walizki, na której jest napisane “dokładamy” . A dokładamy tam, gdzie jesteśmy uzależnieni od środków zewnętrznych i i czasu, do którego możemy je wykorzystać.