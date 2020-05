Najmłodsi zielonogórzanie od kilkunastu dni mogą uczęszczać do przedszkoli i żłobków. To jeden z efektów powrotu do normalności podczas trwającej wciąż pandemii koronawirusa.

Jakie można wyciągnąć wnioski jeśli chodzi o funkcjonowanie zielonogórskich placówek oświatowych? Takie pytanie postawiliśmy prezydentowi Zielonej Góry – Januszowi Kubickiemu – w programie „Miejski Alert”

Chcemy wracać do normalności. Przyznam się, że sygnałów alarmowych nie mamy. Po fakcie możemy powiedzieć, że jedno z dzieci miało temperaturę, ale rodzice zachowali się przytomnie.

