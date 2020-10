– Popieram protesty kobiet – usłyszeliśmy dziś od Janusza Kubickiego. Włodarz naszego miasta po raz pierwszy po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej zakażeniem koronawirusem pojawił się w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Kubickiego zapytaliśmy o zdanie na temat protestów, które odbywają się w całym kraju – także w Zielonej Górze:

Popieram kobiety w ich dążeniu do tego, by ich prawa nie zostały ograniczone w jeszcze większym stopniu. Nie jestem w tym jedyny. Ten protest zaczyna się wymykać spod kontroli,. Zaczyna dochodzić do aktów agresji, To jest dla mnie nie do przyjęcia. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań kompromisowych i dialogu.