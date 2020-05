W Zielonej Górze dobrze, w regionie także, ale na Śląsku nie jest najlepiej. Tak w skrócie można podsumować obecną sytuację epidemiczną zarówno w naszym mieście jak i w kraju.

W Zielonej Górze nie odnotowano dziś nowych zakażeń, ale wspomniany Śląsk staje się powoli czerwoną plamą na mapie naszego kraju. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? O to pytaliśmy dziś prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego w programie „Miejski Alert”

Jeżeli my mamy mało zachorowań, a będziemy mieli jakieś obostrzenia, to chyba nie jest to rozsądne. Na Śląsku owszem, ale u nas powinna być otwarta granica polsko-niemiecka. .