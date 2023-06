Czy w Zielonej Górze powstanie cmentarz dla zwierząt? – z takim pytaniem do Janusza Kubickiego zwróciła się nasza słuchaczka, Pani Anna, podczas środowej audycji „Prezydent na 96 FM”. Kilka lat były przymiarki do stworzenia takiego miejsca w naszym mieście. Dokładniej na Jędrzychowie.

Po proteście mieszkańców dalszych działań nie podjęto.

My niestety nie dysponujemy takim gotowym miejscem, znalezienie nowego wiązałoby się z wycinką drzew. A tego chcielibyśmy uniknąć. Do tego kiedyś pojawił się przedsiębiorca, ale po czasie stwierdził, że to jednak nie jest dla niego opłacalny biznes.