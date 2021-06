Janusz Kubicki otrzymał absolutorium i wotum zaufania podczas wczorajszej sesji absolutoryjnej. Dziś rozmawialiśmy m. in. o sesji w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Jak włodarz miasta skomentował głosowanie radnych?

Udało się uzyskać wszystkie niezbędne absolutorium. Ilość jest wystarczająca do zatwierdzenia. Czy jest podział? Będzie następował, bo przechodzimy do polityki. To jest niestety partyjniactwo.