Kolejny transfer w zespole Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Do drużyny mistrza Polski dołącza łotewski koszykarz Janis Berzins.

To 27-letni mierzący 200 cm wzrostu gracz. Ostatnio grał w zespole łotewskiego BK Ventspils. Na parkietach ligi ELBL zdobywał średnio 12 punktów i 6 zbiórek oraz w lidze FIBA Europe. W tych rozgrywkach notował średnio 11 punktów i cztery zbiórki.

Walory nowego zawodnika Stelmetu wymienia jeden z trenerów – Jakub Lewandowski:

Jest to zawodnik, który ma doświadczenie w lidze VTB i jest to kluczowe dla nas w tym roku. Wiemy, co daje takie doświadczenie. mamy pozytywną lekcję z Ludde Hakkansonem. Jest to zawodnik, który wesprze nas na desce. Będzie się bił o zawodnika na pozycji numer 3. Najważniejsze jest to, że to kolejny element układanki, który odpowiada całemu sztabowi trenerskiemu jak i klubowi.