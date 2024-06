Za tydzień początek wakacji. I choć w ostatnich dniach pogodzie do tego, by określić ją mianem letniej brakuje nieco stopni, to nie ma wątpliwości, że ciepły, a nawet upalny okres przed nami. I słoneczny, dlatego warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych.

To nie tylko element garderoby, ale przede wszystkim ochrona naszego zdrowia, dokładniej wzroku. Optycy przypominają i apelują: wybieramy okulary z salonów.

Dużo osób jednak sięga po okulary ze straganów nie mając pojęcia o ich jakości. Mogą nam także zaszkodzić. Okulary bez certyfikatu tylko zaciemniają widzenie. W dużym słońcu widzimy po prostu niewyraźnie.

– mówiła Karolina Zysek z jednego z zielonogórskich salonów optycznych, która dodaje, że o okularach przeciwsłonecznych należy pamiętać nie tylko w okresie wakacyjnym.

Większość ludzi na początku sezonu letniego idzie po okulary, a słońce większy wpływ na nas zimą. Jest niżej, mamy większe napromieniowanie i wtedy powinniśmy właśnie chronić nasze oczy. Przecież krem z filtrem też stosujemy.

Najlepsze okulary mają filtr UV 400, który pochłania 100 proc. szkodliwego promieniowania.