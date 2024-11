Nadchodzący grudzień to miesiąc, w którym z pełną świadomością, przygotowujemy się do większych wydatków, związkach z Mikołajkami, a także Świętami Bożego Narodzenia. Chęć sprawienia miłej niespodzianki bliskim nam osobom, co nie może dziwić, bywa dla nas sprawą priorytetową.

Zazwyczaj kwoty przeznaczane na prezenty związane z 6 grudnia są niższe, a bardziej kosztowne upominki mają miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia. Mówi się, że cena nie powinna odgrywać głównej roli, a najważniejszy powinien być gest. Teoria to jedno, a jak to wygląda w praktyce?

Mieszkańców Zielonej Góry pytał Miłosz Weryszko.