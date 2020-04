Etap konkursowy zamknięty, nagrody wypłacone, a teraz? Konsultacje online z przedstawicielami zwycięskiego projektu. W Rozmowie na 96 FM pytaliśmy o dalsze losy amfiteatru.

Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury mówiła o dalszych etapach dotyczących inwestycji na Wzgórzach Piastowskich. Przypomnijmy, w ubiegłym roku magistrat ogłosił konkurs na budowę hali koncertowo-konferencyjnej, która mogłaby znaleźć się w miejscu obecnego amfiteatru. Zwyciężyła praca biura architektonicznego z Wrocławia.