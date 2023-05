Już niedługo na placu Bohaterów ponownie odbędzie się wydarzenie wyczekiwane przez wszystkich miłośników wyśmienitych trunków. Mowa oczywiście o 5. Zielonogórskim Lotnym Festiwalu Piwa, który nadchodzi wielkimi krokami – świętowanie zaplanowane jest bowiem na 12-14 maja. Szykuje się czas nie tylko odkrywania nowych smaków, ale także masy atrakcji czy muzycznych przeżyć. Dlaczego warto się wybrać?





Lotny Festiwal Piwa cieszy się niesłabnącą popularnością – nie ma w tym nic dziwnego, bowiem jest nie tylko przestrzenią dla znakomitych browarniczych wystawców, ale także inicjatywą z misją, której celem jest edukacja w zakresie dobrego piwa. Z pewnością udaje się realizować ten górnolotny cel, a uroku festiwalu dodają także zjeżdżające się z całej Polski najlepsze food-trucki, koncerty na żywo czy różnorodne atrakcje i konkursy.

To wyjątkowe wydarzenie tworzą młodzi ludzie – ludzie, którzy chcą pomóc właścicielom małych rzemieślniczych browarów w promocji ich trunków. Festiwal to okazja, by zaprezentowali swoje wyroby i opowiedzieli o nich większej liczbie osób – podzielili się historią, anegdotami, a niekiedy także tajemnicami piwowarstwa.

Rzemieślnicze piwo, koncerty i food trucki

Oprócz możliwości spróbowania niezwykłych piw i odkrycia nowych smaków, Lotny Festiwal Piwa to także multum wydarzeń – nie sposób się nudzić! Spragnionym hulanek z pewnością przypadnie do gustu Dj Paweł Merena, który w piątek od godziny 20:00 będzie zabawiał Was największymi hitami! Co spotka uczestników w pozostałe dni? Koncerty na żywo, pokazy warzenia piwa, konkursy, a nawet piwni eksperci, którzy wytłumaczą nam jak degustować piwo, od czego warto zacząć przygodę z kraftem oraz o samej produkcji i wiele innych!

Miejsce, w którym warto być

Co najlepsze, 5. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa jest wydarzeniem bezpłatnym – nic nie stoi więc na przeszkodzie, by na własne oczy zobaczyć to wyjątkowe święto browarnictwa. Nad dobrą zabawą pieczę sprawują organizatorzy, czyli Craft Event i Piwny Klub. Mają w tym nieliche doświadczenie: wszyscy już wiedzą, że Lotny Festiwal Piwa to gwarancja udanego weekendu!

Gdzie: Plac Bohaterów, Zielona Góra

Kiedy: 12-14 maja, 2023 r.

Godziny festiwalu:

Piątek: 15:00 – 22:00

Sobota: 12:00 – 22:00

Niedziela: 12:00 – 20:00

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ!

Lotny Festiwal Piwa