W tym roku mija 10 lat od pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Zielonej Górze. Ten zmieniał się wraz z kolejnymi edycjami. I zmieniać będzie się dalej. O zdanie magistrat pyta mieszkańców.

W przeszłości w budżecie były projekty oświatowe. Szkoły mocno angażowały się w walkę o głosy mieszkańców, zbierając podpisy pod swoimi pomysłami. Dużym beneficjentem było m.in. III LO, w którym nauczycielem jest radny miejski PiS Jacek Budziński. Za pieniądze z budżetu wykonano w tamtejszej szkole stołówkę i salę gimnastyczną.

W dwóch głosowaniach uzyskaliśmy rekordową, niepobitą do dzisiaj liczbę głosów. Obiekty stoją, cieszą brzuchy – mówię tu o stołówce, ale i mięśnie – mówię tu o sali gimnastycznej. I to nie tylko naszych uczniów, bo popołudniami sala też cały czas pracuje.

Inwestycje przy III LO trwały dłużej niż rok, a to od niedawna jest cezura, której zwycięski projekt pod względem czasu realizacji przekroczyć nie może. Budziński jest zwolennikiem zwiększenia tego czasu, jak również poszerzenia widełek finansowych.

Po pierwsze jednak bym zostawił dwuletni okres realizacji tych inwestycji, bo możemy mieć np. kolejną niespodziankę w postaci pandemii. Jeżeli byłaby możliwość finansowa, to zwiększyłbym pulę budżetu, np. do 9 mln zł. Zwiększyłbym barierę do 1,5 mln zł na pojedynczą inwestycję. Pytanie też czy dolna bariera 100 tys. zł powinna być utrzymana. Obniżyłbym ją do 50 tys. zł, bo czasami mieszkańcom zależy na jakiejś drobnostce.