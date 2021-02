Zobacz info

Dzisiaj „praca z monitorem” i internetem staje się obowiązkiem każdego ucznia. Jak wyznaczać granice by dziecko nie zatraciło się w uzależnieniu? Co zrobić by pozostać człowiekiem w „cybernetycznym świecie”? Czy…? Co…? Ile…? Gdzie…? Temat uzależnienia dzieci (i nie tylko dzieci) od internetu i urządzeń komputerowych jest dzisiaj niezwykle aktualny. Z jednej strony nie chcemy by nasze pociechy pozostawały w „średniowieczu” z drugiej boimy się o ich przemianę w małe, „ledowe cyborgi.” Nie wiemy n...