Dziś święto wszystkich babci. Jutro natomiast swój dzień będą obchodzili dziadkowie. Zarówno o jednych jak i drugich mówi się, że są oni pełni bezwarunkowej miłości. A co za tym idzie – to także specjaliści od rozpieszczania swoich wnuków. Legenda głosi, że w przeciwieństwie do rodziców są również ostoją cierpliwości.

Tezy te potwierdzają zielonogórzanie. Mieszkańców naszego miasta zapytaliśmy o wspomnienia związane z ich babciami oraz dziadkami.

Bez względu na wspomnienia wszystkim babciom i dziadkom życzymy wszystkiego co najlepsze. Nie tylko przy okazji ich święta.