Jesienna aura nie należy do ulubionych. Nierzadko to czas, w którym nasz nastrój jest zmienny, a my sami, często wspominamy niedawno minione lato, czy też z niecierpliwością, czekamy na nadchodzącą zimę.

W niektórych przypadkach, wiąże się to z powrotem z egzotycznych wakacji, a w jeszcze innych, z powrotem do szkoły. Jak z jesienną chandrą radzą sobie zielonogórzanie? Postanowiliśmy ich o to zapytać.

Głosy są podzielone, a cześć mieszkańców Zielonej Góry, z radością przywitała jesień.