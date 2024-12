– Naszą bolączką jest to, że dobrzy fachowcy odchodzą do większych miast – wskazuje prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stąd też działania, które mają zachęcić absolwentów i studentów do zostania w Zielonej Górze.

Jednym z pomysłów na to jest wybudowanie nowych mieszkań KTBS przy ulicach Sienkiewicza i Strzeleckiej.

Chcielibyśmy, żeby studenci zostali w mieście, pracowali na rzecz społeczeństwa lokalnego. Myślę, że ta inicjatywa na pewno jest jakąś próbą rozwiązania problemu. Taka młoda osoba założy rodzinę, zwiąże się z miastem i w perspektywie kilku lat na pewno będzie działała tutaj.

Czy zdaniem rektora budowa takich mieszkań zatrzyma więcej młodych ludzi w mieście?

Sam jestem ciekawy. Jest to bardzo interesująca oferta. Do nas pomysł przywiózł prof. Waldemar Sługocki, bo takie rozwiązanie działa w Białymstoku. Tam to funkcjonuje, zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj.

Więcej o tym w całej „Rozmowie na 96 FM”.