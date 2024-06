Jaki wpływ na rynek pracy będzie miała demografia? Czy napływ pracowników z zewnątrz rozwiązuje problem? Jak wykorzystać jeszcze aktywne na rynku pracy starsze osoby?

Joanna Zielińska, dyrektor biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej nie ukrywa, że dane dotyczące demografii, które przygotował urząd statystyczny to informacje z punktu widzenia przedsiębiorców wręcz zatrważające.

Nie chodzi o to, żeby siać niepokój, ale tendencje malejącej demografii są bardzo istotne. Patrząc na obecne trendy niskiej dzietności nie oszukujmy się, że to się nie odwróci. Ludzie młodzi albo decydują się na jedno dziecko, albo w ogóle nie chcą mieć dzieci. A to wszystko ma wpływ na demografię i społeczno-gospodarcze otoczenie, w którym żyjemy.