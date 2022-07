W mieście coraz większą popularność zyskują hulajnogi elektryczne – jest to szybki środek transportu, który umożliwia dotarcie do wielu miejsc. Należy jednak przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a te nie każdy zna.

Użytkownicy hulajnóg są uczestnikami ruchu drogowego i muszą o tym pamiętać. Więcej na ten temat mówi podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Jakie są najważniejsze zasady podczas jazdy na hulajnodze? Jest ich kilka.

Wśród tych najważniejszych rzeczy trzeba wymienić to, że hulajnogi nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h, kiedy jadą po ścieżce rowerowej lub po ulicy. Natomiast są jeszcze ważniejsze – kiedy hulajnoga jedzie po chodniku, nie może poruszać się szybciej niż przecięta prędkość poruszania się osoby pieszej. To są rzeczy, które najczęściej zgłaszają nam mieszkańcy, że obawiają się hulajnóg, które jeżdżą po chodnikach.

W związku z obawami mieszkańców zostały przeprowadzone działania kontrolne wśród użytkowników hulajnóg.

Jednak za szybka jazda to nie jedyne wykroczenie, które popełniają jeżdżący hulajnogami mieszkańcy.

Innym poważnym wykroczeniem popełnianym przez użytkowników hulajnóg jest to, że jeżdżą we dwie, a nawet policjantom zdarzyło się zatrzymać trzy nastolatki, które jechały na jednej hulajnodze. To jest bardzo niebezpieczne, zarówno dla nich, jak i dla innych osób, które znajdują się w pobliżu. Za takie wykroczenie może być każda z tych osób ukarana mandatem w wysokości 100 złotych.