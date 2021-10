O współpracy w sztabie szkoleniowym rozmawialiśmy dziś sporo w Piłkarskiej Zielonej Górze. Naszymi gośćmi byli Michał Grzelczyk i Mirosław Kasprzak, którzy razem pracują w grupach młodzieżowych Lechii, a także w Zorzy Ochla.

Zorza to obecnie 12. zespół Jako klasy okręgowej. I to nie jest satysfakcjonujący wynik dla klubu z Ochli, o czym mówił w Radiu Index Michał Grzelczyk.

Można mieć ogromny niedosyt. Wiemy doskonale, jak zawaliliśmy początek tej rundy, jak te mecze nam się wymsknęły spod kontroli. Nasz problem to zawodnik ofensywny, napastnik z pozycji nr 9. Tego nam brakuje, mała liczba strzelonych bramek to choroba, która trawi szatnię Zorzy Ochla. Mamy tylko 12 bramek strzelonych i to miejsce w tabeli nas nie satysfakcjonuje.