– Chcemy pomagać zielonogórskim seniorom – mówił w Radiu Index Marek Kamiński. Wiceprezydenta Zielonej Góry pytaliśmy ostatnio o to, w jaki sposób nasze miasto chce realizować politykę senioralną.

Wspominaliśmy ostatnio o otwarciu w styczniu przyszłego roku Domu Seniora w Nowym Kisielinie oraz o Centrum Usług Społecznych. Na te drugą inwestycję Zielona Góra otrzymała z samorządu kwotę sześciu milionów złotych, Co będzie realizowane w ramach tego zadania?

M. in. uruchamiamy usługi opiekuńcze popołudniowe dla seniorów w miejscu ich zamieszkania. Uruchomimy także usługę tzw. “złotą rączkę”. Osoby starsze mają problemy z prostymi pracami i remontami, i chcemy, aby taka możliwość się pojawiła. Do tego mamy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, powiększymy ją dzięki temu projektowi.

W ramach CUS-u ma powstać również „Klub Rodzica”. Kamiński dodaje, że miasto planuje również otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Aliny.

Mamy zatwierdzony projekt budowlany, będziemy tworzyć taki obiekt, który będzie mieścił dziesięć mieszkań wspomaganych. To jest głównie pomoc skierowana do osób, które mają zaburzenia psychologiczne. Mieszkania krótkoterminowe to także zadanie ze środków wojewody.