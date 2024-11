Ambitnym moim zdaniem dlatego, że pojawiła się chociażby taka nowa pozycja 30 milionów złotych na drogi, której wcześniej nigdy nie było. Jest to od prezydenta taka pula, która jest dzielona proporcjonalnie na całe miasto, na dzielnicę Nowe Miasto i na Stare Miasto. Jest tam dużo pozycji dróg. Jest to jakby odzwierciedlenie tego, czego oczekiwali mieszkańcy. Było to wyrażone w kampanii wyborczej