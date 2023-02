Wzgórza Piastowskie powinny być kultowym miejscem Zielonej Góry – tak kilka dni temu na antenie Radia Index mówił szef zielonogórskiej informacji turystycznej. Jego opinie, także w naszym studio, poparł radny miejski Paweł Zalewski, zwracając uwagę również na walory turystyczne. O tych pamiętają też mieszkańcy, dopytując wciąż o stworzenie tam choćby toru saneczkowego. Są jednak i głosy takie, by wzgórz nie rewitalizować, a pozostawić naturze.

Co na to radny niezrzeszony Zalewski? Okazuje się, że z jednej strony jest on za rewitalizacją tych terenów, z drugiej nie chciałby ingerować w przyrodę. Zalewski wspomina też o koncepcji, która nigdy nie została przedstawiona opinii publicznej.

Nasuwa się zatem pytanie dlaczego koncepcja ta nigdy nie została zrealizowana? O to także zapytaliśmy Zalewskiego.

Do tematu powrócimy w audycji “Prezydent na 96 FM”. Być może władze miasta będą w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na temat dalszych losów Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze i przyczyn zawieszenia działań w ramach koncepcji, o której opowiada radny Paweł Zalewski.