W sobotę czekają nas chwilowe zmiany w kursach miejskich autobusów. To oczywiście związane jest z rozpoczynającym się tego dnia Winobraniem. Jak będą w tym czasie wyglądały trasy popularnych linii i gdzie wysiądziemy najbliżej deptaka?

O tym opowiada Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

W sobotę 7 września, od godziny 15:00 do 20:30 w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Bohaterów Westerplatte i al. Wojska Polskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ułańską do skrzyżowania z ul. Reja autobusy będą kursowały objazdem. Objazd przez ul. Wandy, Zamkową, Kupiecką, Batorego i Dworcową do Dworca Głównego i następnie powrót na swoje stałe trasy. W tym czasie zawieszamy przystanki: Śródmieście, Centrum, Elżbietanki i Biblioteka Wojewódzka.