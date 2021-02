Zima i minusowe temperatury nie są sprzyjającymi warunkami do opieki nad zwierzętami. Do tego dochodzą ograniczenia spowodowane przez pandemię. Sprawdzamy więc, jak obecnie wygląda praca schroniska w naszym mieście.

Schronisko w Zielonej Górze, pomimo pandemii, stara się funkcjonować normalnie. Pracownicy zachowują dystans i nie zamykają się na mieszkańców. Wręcz przeciwnie, chcą widzieć się z ludźmi, którzy pomagają ich czworonożnym podopiecznym. W placówce nadal od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 istnieje możliwość wyprowadzania psów na spacer. Mówi Sylwia Zając, kierownik schroniska.

Chcemy stworzyć udogodnienia dla tych osób, żeby nie czekały, bo dostawaliśmy sygnały, że trzeba było długo czekać, by wziąć psa na spacer. Pracujemy nad tym, żeby na naszej stronie był system rezerwacji. Dana osoba klika sobie wybrany termin i my, mając już taką informację, możemy się do tego przygotować.