Lekarz rodzinny to lekarz pierwszego kontaktu. To do niego – jak sama nazwa wskazuje – trafiamy w pierwszej kolejności. Z różnymi dolegliwościami. I to on – jeśli jest taka konieczność wysyła pacjenta dalej, czyli do konkretnego specjalisty. Żeby jednak trafić z diagnozą, lekarz rodzinny musi przeprowadzić wstępne badanie i wywiad.

I tutaj najważniejsza jest szczerość ze strony pacjenta – mówi Jakub Szczepański, lekarz z przychodni w zielonogórskiej Ochli.

Czasami też w takim gabinecie są rozmowy prywatne. To też jest ważne. Bo w trakcie takiej rozmowy wyciągamy dodatkowe informacje – np. gdzie pacjent pracuje. To może mieć wpływ na diagnostykę. Pokierowanie pacjenta.

Tym samym Szczepański zaznacza, że relacja pomiędzy pacjentem, a lekarzem powinna być partnerska.

Żeby pacjent też wiedział, do czego ten lekarz dąży w procesie leczenia. Pacjent musi rozumieć proces leczenia. Lekarz rodzinny musi tłumaczyć chociażby wyniki badań laboratoryjnych.

