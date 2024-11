– Dokumenty są, pozwolenia też, będę do tego zachęcał – tak o pomyśle woonerfu w części ulicy Kupieckiej mówi Filip Gryko, radny miejski Zielonej Razem.

Woonerf to według definicji przestrzeń publiczna, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Orędownikiem przedłużenia deptaka o fragment ulicy Kupieckiej jest Filip Gryko. Radny forsował ten pomysł jeszcze za poprzedniej władzy, wówczas zabrakło środków. Teraz do idei chce przekonać prezydenta Marcina Pabierowskiego.

I uważam, że jak prezydent zrobiłby go troszkę po swojemu, to warto byłoby go zrealizować. Kiedyś nie było nas na to stać. Na tyłach Kupieckiej chcieliśmy zrobić park wodnej rozrywki dla dzieci i duży parking. Z Kupieckiej mieliśmy całkowicie wyłączyć parkowanie.