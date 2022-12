Zielonogórskie obwodnice: południowa i zachodnia – na jakim etapie przebiegają prace związane z tymi inwestycjami? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jeśli chodzi o południową, ta jest już na ukończeniu i niebawem, w marcu przyszłego roku kierowcy będą mogli z niej korzystać. – Pozostały nam szczegóły – mówił w Radiu Index wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk.

Warstwa ścieralna jest położona w stu procentach. Brakuje nam jeszcze nasadzeń, oznaczeń poziomych i pionowych, tablic. To wszystko do końca marca uda nam się zrealizować. Firma Strabag robi nam to sprawnie. Ta inwestycja miała trwać pięć lat, a zakończy się już w marcu