Budowa basenu w Ochli nabiera rozpędu. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Zielonej Górze ma zostać zakończona w wakacje.

– Prace w tej chwili idą zgodnie z planem – mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

To będzie basen, bo jakość wody będzie taka, jak na basenie. Gdy zrobi się ciepło, nie będziemy musieli jechać kilkadziesiąt kilometrów, tylko przyjechać tu. Może nie jest to najszczęśliwszy moment, w jakim się znajdujemy. Gdybyśmy dzisiaj podejmowali tę decyzję o budowie, pewnie byśmy ją przesunęli. Ale musimy to dokończyć, bo koszty nas zabiją. Mam nadzieję, że w czerwcu-lipcu tego roku będziemy mogli skorzystać z odmienionej, jeszcze piękniejszej Ochli.